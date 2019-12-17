"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел (24)

2019.12.18 (24)2019.12.17 (120) →
- "Вечером ждет коллапс": В Киеве частично перекрыли мост Патона : Фраза.ua 10:37
- В Киеве разрушается мост Патона : ГЛАВПОСТ 10:35
- Мост Патона просел : Gazeta.ua 10:35
- Мост Патона в Киеве частично перекроют до 23 декабря : Fixygen 10:35
- Движение на мосту Патона в Киеве ограничат из-за проседания покрытия : Центр Транспортных Стратегий 10:21
- Движение на мосту Патона ограничат до 23 декабря : Бізнес ЛігаЗакон 10:17
- Устал: в Киеве просел мост Патона, который перекрыли на ремонт почти на неделю : News24UA 10:06
- На мосту Патона обнаружили аварийное проседание : Gazeta.ua 10:05
- На мосту Патона просело покрытие : Новости Киева 09:54
- На мосту Патона просело покрытие : СтройОбзор 09:40
- В Киеве на мосту Патона просело покрытие, движение ограничили : Соцпортал 09:36
- Из-за проседания в Киеве ограничили движение по мосту Патона: детали : 24 канал 09:00
- В Киеве "просел" мост Патона, движение ограничено до 23 декабря : Главное 08:35
- На мосту Патона в Киеве ограничили движение транспорта: названа причина : ГолосUA 08:35
- В Киеве ограничили движение по мосту Патона почти на неделю : Українські національні новини 07:48
- В Киеве ограничили движение по мосту Патона почти на неделю : ПрессОрг24 07:46
- На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено : UAzmi 07:44
- Аварийная просадка: на мосту Патона ограничили движение транспорта : Vgorode.ua 07:44
- В Киеве на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено : РБК-Україна 07:40
- Мост Патона в Киеве будут ремонтировать до 23 декабря : Lenta.ua 07:07
- Движение по мосту Патона в Киеве ограничат до 23 декабря : Укринформ 07:02
- Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат : ABCnews.com.ua 06:04
- В Киеве просело покрытие на мосту Патона: движение временно ограничат : Слово і Діло 05:12
- В Киеве просел мост Патона, который перекрыли на ремонт почти на неделю : Новости Киева 23:54