"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел (24)

Українські Новини 2019.12.17 19:14

Влада Билоус Влада Билоус Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение на мосту имени Патона с 21:00 17 декабря до 06:00 22 декабря из-за ремонта покрытия. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини. Согласно ему, на мосту Патона аварийно просело дорожное покрытие. Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено.