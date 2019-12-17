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"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел

"Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона, мост просел (24)

Українські Новини 2019.12.17 19:14
Влада Билоус Влада Билоус Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничит движение на мосту имени Патона с 21:00 17 декабря до 06:00 22 декабря из-за ремонта покрытия. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини. Согласно ему, на мосту Патона аварийно просело дорожное покрытие. Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено.
КИЕВ, ПАТОН, МОСТ, ДВИЖЕНИЕ, ПОЛОСА, ПЛИТА, Киев, Украина
2019.12.18 (24)

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