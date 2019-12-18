Конституционный суд разрешил Верховной Раде сократить число депутатов до 300 (8)

Позиция 2019.12.18 10:29

18 декабря 2019 08:00 Во вторник, 17 декабря, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Конституции страны. Конституционный суд признал законопроект N1017, который предполагает внесение изменений в статьи 76 и 77 таковым, который не противоречит Конституции. Решение было принято с поправками, в КСУ уточнили, что в соответствии с