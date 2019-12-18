Конституционный суд разрешил Верховной Раде сократить число депутатов до 300 (8)

2019.12.18 (8)2019.12.17 (67) →
- Конституционный суд разрешил Верховной Раде сократить число депутатов до 300 : Позиция 10:29
- КСУ разрешил уменьшить количество депутатов Рады до 300 : Горловская мозаика 10:07
- КС признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава ВР : Inpress.ua 09:44
- В Украине количество нардепов могут уменьшить до 300: официальное объяснение КСУ : Рубрика 09:31
- Количество нардепов сократят: Конституционный суд принял важное решение : Кам'янске портал 09:03
- В Украине сократят количество нардепов : Днепр Час 08:29
- КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов : Главное 08:05
- Конституционный суд одобрил законопроект об уменьшении количества нардепов до 300 : Весь Харьков 06:10