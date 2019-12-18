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Пашинского отпустили под круглосуточный домашний арест

Пашинского отпустили под круглосуточный домашний арест (75)

Антифашист 2019.12.18 18:11
Киевский апелляционный суд отпустил экс-нардепа от партии Арсения Яценюка Сергея Пашинского, который стрелял в человека, под круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его адвокат Андрей Федур. Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года. Согласно решению суда, Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать
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