Пашинского отпустили под круглосуточный домашний арест (75)

Антифашист 2019.12.18 18:11

Киевский апелляционный суд отпустил экс-нардепа от партии Арсения Яценюка Сергея Пашинского, который стрелял в человека, под круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его адвокат Андрей Федур. Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года. Согласно решению суда, Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать