В центре Киева умер участник акции протеста: вот что о нем известно (45)

From-UA.com 2019.12.18 10:04

Во время протестов под Верховной Радой в Киеве во вторник, 17 декабря, на улице Институтской, мужчине стало плохо, позже он скончался. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.НЕТ. Так, по данным издания, утром, в 11:30 в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40- летний житель Киева Павел Боков.