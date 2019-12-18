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В центре Киева умер участник акции протеста: вот что о нем известно

В центре Киева умер участник акции протеста: вот что о нем известно (45)

From-UA.com 2019.12.18 10:04
Во время протестов под Верховной Радой в Киеве во вторник, 17 декабря, на улице Институтской, мужчине стало плохо, позже он скончался. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.НЕТ. Так, по данным издания, утром, в 11:30 в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40- летний житель Киева Павел Боков.
ПАЛАТКА, СТОЛКНОВЕНИЕ, ПОЛИЦИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ГРУШЕВСКИЙ, СТЫЧКА, Киев, Украина
2019.12.18 (45)

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