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Протесты против рынка земли: Нардепов закрыли в Раде

Протесты против рынка земли: Нардепов закрыли в Раде (32)

DsNews 2019.12.17 15:33
Здание Верховной Рады закрыто на вход и выход в связи с протестами против введения рынка земли в Украине Об этом говорится в сюжете "24 канала", передает "ДС". По данным журналистов, из парламента никого не выпускают, все выходы заблокированы. Напомним, в результате столкновений под Верховной Радой и гостиницей "Киев" в центре столицы пострадали двое правоохранителей. Как сообщалось, столкновения произошли после того, как некоторые
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2019.12.18 (32)

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