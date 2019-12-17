В криминально-исполнительной службе заявили, что ситуация в Кропивницком СИЗО находится под контролем (10)

2019.12.18 (10)2019.12.17 (93) →
- В СИЗО Кропивницкого отрицают информацию о бунте : Bigmir)net Новости 10:08
- Экс-заместитель главы Херсонской ОГА спровоцировал бунт в СИЗО : Мост.ks.ua 10:07
- Стали известны детали бунта заключенных в СИЗО Кропивницкого : УРА-Информ 09:51
- В Кропивницком в СИЗО произошел бунт : Lenta.ua 08:08
- Стали известны детали бунта заключенных в СИЗО Кропивницкого : РБК-Україна 03:11
- Прокуратура Кропивницкой области открыла уголовное производство из-за бунта в СИЗО : Телеграф.com.ua 00:42
- Бунт в СИЗО Кропивницкого: заключенные захватили корпус, стягивают спецназ со всей Украины : Znaj.ua 00:16
- В Кропивницком СИЗО заключенный напал на сотрудника : 368.media 00:04
- Прокуратура Кировоградской обл. открыла уголовное производство из-за бунта в СИЗО : 112.ua 00:00