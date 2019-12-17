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Убийство 3-летнего сына Соболева "заказал" 25-летний россиянин

Убийство 3-летнего сына Соболева "заказал" 25-летний россиянин (7)

Bigmir)net Новости 2019.12.17 15:09
Стало известно, кто был заказчиком отца ребенка - бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева. Родители 3-летнего убитого Александра Соболева Сеть Прокуратура города Киева сообщила о том, что заказчиком убийства, в результате которого погиб 3-летний мальчик, оказался 25-летний россиянин. Об этом пишет пресс-служба. "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-
СОБОЛЕВ, УБИЙСТВО, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР, АЛИБИ, СЫН, Соболев, Россия, Киев, Украина, Донецк, США
2019.12.18 (7)

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