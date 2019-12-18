Итоги 17 декабря: столкновения под Радой и санкции РФ (9)

Bigmir)net Новости 2019.12.18 08:38

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки. Фото с места событий facebook.com/UA.KyivPolice РФ расширила санкции против Украины; под Радой случилось столкновение между активистами и полицей: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня. Полиция установила заказчика убийства сына Соболева Прокуратура города Киева сообщила о том, что заказчиком убийства, в