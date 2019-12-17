В Украине вступили в силу новые правила приема в вузы (15)

62.ua 2019.12.17 18:06

Роман Кальмиусский редактор С 17 декабря вступили в силу новые правила приема в высшие учебные заведения в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Украины. Согласно с ними, на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО четырех годов: 2017 (кроме иностранного языка), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам. Абитуриент сможет подавать сертификаты в любой комбинации, например, в