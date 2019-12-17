В Украине вступили в силу новые правила приема в вузы (15)

2019.12.18 (15)2019.12.17 (43) →
- В Украине вступили в силу новые правила поступления в вузы в 2020 году : Мой Город N 11:03
- Вступительная кампания - 2020: стали известны новые правила поступления в вузы : Трибун Луганска 10:46
- В Украине вступили в силу новые правила поступления в ВУЗы: что изменилось : Обрії Ізюмщини 10:19
- Вступительная кампания-2020: определен балловый порог для поступления в вузы : Український Бізнес Ресурс 09:44
- Новые правила поступления: пороговые баллы на бюджет и ВНО за четыре года. Что нужно знать мариупольцам? : Mrpl.City 09:02
- Объявлены новые правила поступления в вузы : ГолосUA 08:35
- Вступили в силу новые условия поступления в вузы в 2020 году : FaceNews 08:15
- Новации поступления 2020 : Власти.нет 08:14
- МОН изменил правила поступления в вузы 2020 году: что изменилось : Диванна Сотня 04:26
- МОН изменил правила поступления в вузы 2020 году: что изменилось : ДнепрCity.net 04:06
- МОН изменил правила поступления в вузы 2020 году: что изменилось : Хвиля 01:36
- Поступить будет сложнее: в МОН резко изменили правила вступления в вузы, детали : NewsMir.info 01:13
- В МОН рассказали об изменениях условий поступления в вузы в 2020 году : Событие Каменское 00:36
- Обнародованы условия приема в ВУЗы в 2020 году : Слово і Діло 00:11
- Поступить будет сложнее: в МОН резко изменили правила вступления в вузы, детали : NewsMir.info 00:07