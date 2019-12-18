Под Киевом водитель грузовика с грязными колесами отстреливался от разъяренных коммунальщиков (20)

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- Под Киевом строители устроили перестрелку с коммунальщиками : СтройОбзор 10:39
- Под Киевом строитель обстрелял коммунальщиков : Дело.ua 10:32
- Под Киевом водитель грузовика с грязными колесами отстреливался от разъяренных коммунальщиков : UAinfo 10:13
- Под Киевом произошла драка со стрельбой между коммунальщиками и строителями : Mk.Mk.Ua 10:04
- В Чабанах на Киевщине в результате конфликта со стрельбой пострадали четверо людей (фото) : КиевВласть.com.ua 09:49
- Под Киевом коммунальщики со строителями устроили драку со стрельбой : IPnews 09:45
- Под Киевом строители и коммунальщики устроили драку со стрельбой : Ирта-Fax 09:45
- Из-за грязных колес: под Киевом конфликт строителей и коммунальщиков закончился стрельбой : Vgorode.ua 09:15
- Под Киевом строители и коммунальщики устроили драку со стрельбой : ForUm 09:05
- Под Киевом конфликт на стройке закончился стрельбой : Lenta.ua 08:37
- Под Киевом строители и коммунальщики устроили разборки со стрельбой : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- Под Киевом произошла драка со стрельбой между коммунальщиками и строителями : Новости N 07:10
- Под Киевом - массовая драка со стрельбой : NewsMir.info 07:07
- Под Киевом конфликт между строителями и коммунальщиками закончился стрельбой: четыре человека пострадали : Информатор 06:43
- Под Киевом конфликт между строителями и коммунальщиками закончился стрельбой: четыре человека пострадали : Новости Киева 05:53
- Под Киевом устроили драку со стрельбой из-за грязного грузовика : Vector News 03:16
- В Киевской области из-за грязных колес грузовика произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие : Гордон 02:05
- Под Киевом устроили стрельбу из-за строительных работ: 4 пострадавших : #Буквы 01:20
- Сделали замечание. В Чабанах строитель стрелял по коммунальщикам : Vector News 01:15
- Под Киевом водитель грузовика расстрелял коммунальщиков : Новости без границ 00:07