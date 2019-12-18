Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Под Киевом водитель грузовика с грязными колесами отстреливался от разъяренных коммунальщиков

Под Киевом водитель грузовика с грязными колесами отстреливался от разъяренных коммунальщиков (20)

UAinfo 2019.12.18 10:13
18.12.2019, 10:00 В пгт Чабаны Киевской области представители коммунальной организации поссорились со строителями из-за грязных колес, конфликт закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области. Коммунальщики Чабанов решили не выпускать со строительной площадки грузовые автомобили, пока те не смоют грязь с колес, пачкающую асфальтовое покрытие. О решении они предупредили руководителей стройки.
КОММУНАЛЬЩИК, ЧАБАН, КОЛЕСО, ГРУЗОВИК, СТРЕЛЬБА, КИЕВ, Киев
2019.12.18 (20)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019