Под Киевом водитель грузовика с грязными колесами отстреливался от разъяренных коммунальщиков (20)

UAinfo 2019.12.18 10:13

18.12.2019, 10:00 В пгт Чабаны Киевской области представители коммунальной организации поссорились со строителями из-за грязных колес, конфликт закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области. Коммунальщики Чабанов решили не выпускать со строительной площадки грузовые автомобили, пока те не смоют грязь с колес, пачкающую асфальтовое покрытие. О решении они предупредили руководителей стройки.