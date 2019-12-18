Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине (36)

2019.12.18 (36)2019.12.17 (10) →
- Американский посол покинет Украину 1 января : Lenta.ua 11:07
- Тейлор покинет Украину 2 января - СМИ : Гордон 11:05
- В США назвали сроки ухода Тейлора с поста поверенного в Украине : ГолосUA 11:05
- Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности 1 января - WP : UAinfo 10:43
- Временный поверенный США в Украине уходит в отставку : Експерт-центр 10:33
- Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности 1 января - WP : УП Європейська правда 10:33
- Поверенный в делах США в Украине Тейлор уйдет в отставку 1 января, - СМИ : DsNews 10:33
- Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности 1 января - WP : Українська правда 10:10
- Временно поверенный в делах США в Украине уходит в отставку : Gazeta.ua 10:05
- Временный поверенный США в Украине Тейлор уходит в отставку : МИГ Запорожья 10:04
- И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину : Kramatorsk.info 09:52
- Тейлор подал в отставку после визита Джулиани в Украину : Хвиля 09:36
- Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор покинет пост : Олигарх Медиа 09:14
- Временный поверенный в делах США в Украине уходит в отставку : ATR.ua 09:13
- Поверенный США в Украине покидает пост - СМИ : Подробности.ua 09:10
- Временно поверенный в делах США в Украине уходит в отставку: какая причина : Gazeta.ua 08:35
- Временный поверенный США в Украине уходит в отставку : Донецкие Новости 08:27
- Глава дипмиссии США в Украине уходит в отставку - New York Times : Крым.Реалии RFE/RL 07:53
- Стало известно имя сменщика Тейлора на посту временного поверенного в делах США в Украине : Страна.ua 07:47
- #EarlyBirdUA - новости, которые вы могли проспать ср. 18.12.19 : Site.ua 07:35
- СМИ: Тейлор покинет пост в начале 2020 года : Главное 07:35
- Очередной посол США в Украине идет в отставку - СМИ : Главред 07:35
- Временный поверенный США в Украине уходит в отставку : Depo 07:32
- Поверенный США в Украине покидает свой пост - СМИ : Народный Корреспондент 07:09
- Поверенный США в Украине покидает свой пост - СМИ : Bigmir)net Новости 06:38
- Сенат США просит оставить Тейлора на посту посла в Украине: с чем это связано : Факты 05:34
- Сенат США просит у госсекретаря оставить Тейлора на посту посла в Украине : РБК-Україна 02:40
- Временный поверенный США в Украине Тейлор уходит в отставку : Сегодня.ua 02:32
- Представитель США в Украине уходит в отставку: что это значит : ГЛАВПОСТ 01:35
- Представитель США в Украине уходит в отставку: что это значит : 24 канал 01:30
- И.о. посла США в Украине уходит в отставку : НикВести 01:09
- Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине : ГЛАВПОСТ 00:35
- Временный поверенный США в Украине Тейлор уходит в отставку : УНИАН 00:32
- Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине : 24 канал 00:30
- Стали известны претенденты на пост посла США в Украине : #Буквы 00:20