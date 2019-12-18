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Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине

Голос Америки: Трамп эмоционально оценил действия Джулиани в Украине (36)

24 канал 2019.12.18 00:30
00:14, сегодня 13 В свежем выпуске "Голоса Америки" - президент США ДональдТрамп похвалил действия Руди Джулиани в Украине и назвал своего адвоката "лучшим борцом с преступностью за последние 50 лет". Также в выпуске: Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, среди других расходов документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что получил документ с
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2019.12.18 (36)

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