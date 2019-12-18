В РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту (23)

Front News International 2019.12.18 09:37

45 минут назад Киев: Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовит крупномасштабный конфликт из-за учений. По его словам, учения альянса в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Балтийского и Черного морей указывают на подготовку НАТО к крупномасштабному конфликту. "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений