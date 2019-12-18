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Дубилет: в Украине растет миграция - 4 млн за 9 лет

Дубилет: в Украине растет миграция - 4 млн за 9 лет (96)

Bigmir)net Финансы 2019.12.18 14:17
Исключением стал 2014 год. Дмитрий Дубилет facebook.com С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 млн граждан. Об этом говорят данные, которые опубликовал в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Министр рассказал, что с 2010 года из Украины эмигрировали 4 млн человек. Дубилет убежден, что миграция носит "ярко выраженный цикличный характер. Постоянный тренд - вверх". Единственный год-исключение - 2014 год.
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