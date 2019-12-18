Верховный суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым (94)

Экономика от Пророка 2019.12.18 15:27

Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО "Укрнафта". Об этом сообщает сегодня пресс-служба Укрнафты. "12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта более 44 миллионов долларов США