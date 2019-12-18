В Харькове разрушили памятник Максиму Горькому (49)

ДнепрCity.net 2019.12.18 13:06

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Харькове неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в