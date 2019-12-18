Украина и Северная Македония утвердили введение безвиза (44)

#Буквы 2019.12.18 14:20

Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря. Среда, 18 декабря 2019, 14:11 Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц. "22 декабря вступает в силу межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан", - сказано в сообщении. По словам дипломата, в Северную Македонию для украинцев отменены как краткосрочные, так и долгосрочные визы.