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Пересечение границы Украина-Россия: премьер Гончарук озвучил новые правила

Пересечение границы Украина-Россия: премьер Гончарук озвучил новые правила (232)

Znaj.ua 2019.12.18 16:16
У Гончарука объяснили, как теперь будет пересекаться граница с Россией сегодня, 15:51 Из Кабинета министров Украины пришли весьма интересные новости. Появилась информация, что начиная с 1 марта 2020 года пересекать границу с Российской Федерацией граждане будут исключительно с помощью заграничного паспорта. Данная процедура будет действовать только для граждан Украины, которые приняли решение пересечь границу из Украины на территорию Российской Федерации.
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