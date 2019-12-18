Пересечение границы Украина-Россия: премьер Гончарук озвучил новые правила (232)

Znaj.ua 2019.12.18 16:16

У Гончарука объяснили, как теперь будет пересекаться граница с Россией сегодня, 15:51 Из Кабинета министров Украины пришли весьма интересные новости. Появилась информация, что начиная с 1 марта 2020 года пересекать границу с Российской Федерацией граждане будут исключительно с помощью заграничного паспорта. Данная процедура будет действовать только для граждан Украины, которые приняли решение пересечь границу из Украины на территорию Российской Федерации.