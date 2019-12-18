В суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии как доказательство использовали российскую пропаганду, - New York Times (43)

- Суд по делу Маркива использовал материалы роспропаганды - NYT : Vector News 20:17
- В суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии как доказательство использовали российскую пропаганду, - New York Times : Західна iнформаційна корпорація 20:16
- В Италии суд использовал пропагандистские сюжеты в деле Маркива : Вибори в Україні та світі 19:45
- Суд Италии использовал в деле Виталия Маркива фейковые материалы российских СМИ : ДонПресс 19:28
- Дело Маркива: прокуроры использовали материалы российской пропаганды : Realist.online 19:25
- Итальянский суд использовал сюжеты российской пропаганды в деле нацгвардейца Маркива : Без Табу 19:17
- В суде против Маркива использовали пропаганду РФ : Новый.net 19:16
- NYT: Итальянский суд использовал российские фейки в деле Маркива : From-UA.com 19:04
- NYT о деле Маркива: итальянский суд опирался на фейки российских СМИ : Міжнародний Кур'єр 18:32
- Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива - западные СМИ : Газета День 18:24
- NYT: Итальянский суд бросил украинца в тюрьму на основании обвинений росспропаганды : CRiME 18:20
- NYT: Як російську пропаганду виявили в італійському судовому процесі у справі про вбивство : LB.ua 18:07
- NYT: Как российская пропаганда обнаружилась в итальянском судебном процессе по делу об убийстве : LB.ua 18:07
- Итальянский суд использовал российские фейки в деле Маркива - NYT : Укринформ 17:47
- Российская пропаганда оказалась замешана в деле Маркива : Lenta.ua 17:37
- В деле бойца Маркива итальянский суд использовал фейковые сюжеты кремлевских пропагандистов : Украина криминальная 17:32
- Итальянский суд по делу Маркива использовал фейковые сюжеты росТВ : Рубрика 17:31
- Дело нацгвардейца Маркива: итальянский суд использовал фейковые сюжеты российской пропаганды : 24 канал 17:30
- Приговор Маркиву базировался также на фейках российской пропаганды, - NYT : 112.ua 17:30
- Итальянский суд использовал фейковые сюжеты СМИ в деле Маркива - NYT : ATR.ua 17:13
- Приговор Маркиву основан на материалах российской пропаганды - NYT : Bigmir)net Новости 17:08
- В суде против Маркива использовали пропаганду РФ : Багнет 17:01
- В суде над нацгвардийцем Маркивым использовали как доказательство российскую пропаганду - NYT : Громадське телебачення 16:36
- New York Times: Приговор украинцу Маркиву выкрыл проникновение пропаганды России в суды Италии : УНИАН 16:33
- New York Times: Российская пропаганда против Маркива : Позиция 16:29
- В суде над Маркивым в качестве доказательств использовали рос пропаганду - NYT : Vector News 16:15
- СМИ: Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ по делу Маркива : Телеграф.com.ua 16:13
- В суде над Маркивым в качестве доказательств использовали рос пропаганду - NYT : Українська правда 15:40
- Суд по делу Маркива использовал материалы роспропаганды - NYT : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- По делу бойца Маркива итальянский суд использовал фейковые сюжеты пропагадистов : LB.ua 15:37
- Дело Маркива: суд в Италии использовал фейковые сюжеты росТВ - NYT : Хвиля 15:36
- Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива, - NYT : Главное 15:35
- Итальянский суд по делу Маркива использовал фейковые сюжеты росТВ, - NYT : Еспресо TV 15:34
- Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива, - СМИ : Depo 15:33
- Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива, - NYT : РБК-Україна 15:11
- NYT о деле Маркива: Итальянский суд опирался на фейки российских СМИ : DsNews 15:04
- Как русская пропаганда обнаружилась в итальянском судебном процессе по делу об убийстве : ДнепрCity.net 13:06
- Нацгвардейца Маркива осудили из-за российской пропаганды - The New York Times : Обозреватель 12:39
- Как русская пропаганда обнаружилась в итальянском судебном процессе по делу об убийстве : Українські національні новини 12:33
- Как русская пропаганда обнаружилась в итальянском судебном процессе по делу об убийстве : ПрессОрг24 12:32
- NYT: Как российская пропаганда всплыла в деле нацгвардейца Маркива : Главное 12:05