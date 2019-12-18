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В суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии как доказательство использовали российскую пропаганду, - New York Times

В суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии как доказательство использовали российскую пропаганду, - New York Times (43)

Західна iнформаційна корпорація 2019.12.18 20:16
Использование судом пропаганды и дезинформации, независимо от их убедительности, вызывает тревогу у экспертов и политиков Итальянский суд по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в зоне АТО в 2014 году, использовал материалы российской пропаганды. Об этом пишет New York Times. Отмечается, что в перечень доказательств вины в отношении Маркива судьи
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