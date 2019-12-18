Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность (45)

E-News 2019.12.18 17:30

Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект закона N2237 проголосовал 291 народный депутат. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает УНИАН. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности. Закон предусматривает, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание