Святой Николай или Дед Мороз: кого украинцы любят больше (58)

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- Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза : Версии.com 16:53
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- Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза : Измаил вечерний 16:46
- Половина украинцев верят в Святого Николая, почти треть - в Деда Мороза - опрос : Новое Время 16:39
- Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза : Шиповник.ua 16:34
- Половина украинцев верят в Святого Николая : #Буквы 16:20
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