Фанаты "Динамо" разгромили вагон поезда, когда возвращались из Чернигова (67)

Xsport.ua 2019.12.18 17:59

"Динамо" играло с "Десной" на выезде В последнем туре УПЛ в 2019-м году киевское "Динамо" на выезде выиграло у "Десны" (1:0). "Укрзалізниця" на своем официальном сайте опубликовала фото разгромленного вагона поезда Нежин - Киев. Машинисту пришлось остановить поезд на станции Бобровица в Черниговской области, но злоумышленники покинули вагон до прибытия полиции. Инцидент случился в воскресенье, 15 декабря, после матча "Динамо" - "Десна".