Электронные студенческие и ученические билеты появятся в следующем году (62)

Українські Новини 2019.12.18 16:14

Таня Войтюк Таня Войтюк Студенческий билет. Фото: pon.org.ua Помимо изменений в механизме поступления абитуриентов в вузы в 2020 году, в Кабинете Министров приняли решение со следующего года ввести электронные ученические и студенческие билеты. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. По его словам, в 2020-2021 году будут введены электронные ученические и студенческие билеты.