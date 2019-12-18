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Кокаин, героин, марихуана: в Одессе сожгли почти 4 тонны наркотиков на 100 млн долларов

Кокаин, героин, марихуана: в Одессе сожгли почти 4 тонны наркотиков на 100 млн долларов (56)

Одесская жизнь 2019.12.18 17:13
2019-12-18 В Одессе утилизировали почти 4 тонны различных наркотиков, которые были изъяты при незаконном обороте. Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области. Все эти вещдоки после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов. Наркотики сжигали под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием общественности и местных СМИ.
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