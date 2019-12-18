Гончарук заверил, что системное рейдерство в Украине прекратилось (42)

ДнепрCity.net 2019.12.18 17:06

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине прекратилось системное рейдерство, однако бывают единичные случаи. Об этом во время открытия Офиса противодействия рейдерству сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН. "По состоянию на сегодня на рынке прекратилось системное рейдерство, в том виде, в котором оно было раньше, когда терялись документы, черные регистраторы переписывали в реестре права собственности на другого субъекта