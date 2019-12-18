Стороны приложили значительные усилия для освобождения удерживаемых лиц до конца текущего года (33)

UAzmi 2019.12.18 23:44

2019-12-18 23:20 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины леонида Кучмы дарка Олифер. Она отметила: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогам парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля