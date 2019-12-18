Стороны приложили значительные усилия для освобождения удерживаемых лиц до конца текущего года (33)

2019.12.19 (33)2019.12.18 (432) →
- В России рассказали, что будет с "газопроводом Путина" после удара США : Обозреватель 04:39
- Комитет ВР не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации : НикВести 04:09
- В Берлине сегодня пройдут переговоры по транзиту газа: в ЕС озвучили свои ожидания : Факты 03:34
- Комитет ВР не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации : Сегодня.ua 03:17
- Комитет местного самоуправления сказал "нет" законопроекту Зеленского касаемо децентрализации : 24 канал 03:00
- "Нафтогаз" в 2020 году из-за анбандлинга потеряет 13 млрд грн - Коболев : Гордон 02:35
- Обмен пленными между Россией и Украиной в 2019 году не состоится : FaceNews 02:30
- Сайдик напомнил участникам переговоров в Минске о договоренностях нормандской четверки : Зеркало недели. Украина 02:15
- На переговорах в Минске воплотили в жизнь решение Нормандского саммита по обмену - Олифер : ДнепрCity.net 02:06
- Был определенный шок, - замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным : ГЛАВПОСТ 02:05
- В Минске не договорились об обмене пленных "всех на всех" : SiteUA 01:48
- Децентрализация в Украине: Комитет Рады не принял законопроект Зеленского : Обозреватель 01:39
- Договоренность об обмене удерживаемыми лицами может быть достигнута в режиме видеоконференции - Сайдик : Гордон 01:35
- Был определенный шок, - замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным : 24 канал 01:30
- Коболев оценил вероятность подписания нового газового контракта с РФ до 1 января : Диванна Сотня 01:26
- Конституционный Суд одобрил внесение изменений в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы 19.12.2019 : Prostopravo.com.ua 01:23
- Советник Зеленского рассказал, о чем договариваются 18 декабря в Минске : Vector News 01:15
- Комитет местного самоуправления завернул "децентрализацию" Зеленского : Vector News 01:15
- Сайдик рассказал подробности заседания ТКГ : РБК-Україна 01:10
- Коболев оценил вероятность подписания нового газового контракта с РФ до 1 января : ДнепрCity.net 01:07
- Комитет местного самоуправления забраковал децентрализацию от Зеленского (ВИДЕО) : Lenta.ua 01:07
- Путин проведет пятнадцатую большую пресс-конференцию : Микола.net 01:03
- В Минске началось заседание ТГК : Вибори в Україні та світі 00:45
- В "ЛНР" заявили, что обмена пленными не будет : Вибори в Україні та світі 00:45
- Комитет ВР по местному самоуправлению не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации, предложенные Зеленским : UAzmi 00:44
- Комитет местного самоуправления завернул "децентрализацию" Зеленского : Українська правда 00:40
- Пристайко: ТКГ не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе : Front News International 00:37
- Обмена пленными в этом году не будет? У Кучмы заявили, что встреч в Минске до 1 января больше не планируется : Страна.ua 00:32
- Пристайко: Договориться о новом перемирии не удалось : Vector News 00:15
- Обмен пленными под угрозой срыва: Киев и Донбасс не договорились, детали : Стена 00:14
- Советник Зеленского рассказал, чего Украина ждет от заседаний в Минске : ДнепрCity.net 00:06
- Еще нужны некоторые шаги - Сайдик об обмене пленными : ICTV Факти 00:06