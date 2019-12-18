Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор (2)

УНИАН 2019.12.18 18:47
"Оператор ГТС Украины" и румынский "Трансгаз" подписали техническое
соглашение для транспортировки газа по европейским правилам с 1 января 2020
года.
Иллюстрация REUTERS
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор "Трансгаз" подписали
соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами, что
позволит с 1 января 2020 года транспортировать газ по маршруту Украина-
Румыния в размере 17,8 млн куб.
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