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Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор

Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор (2)

УНИАН 2019.12.18 18:47
"Оператор ГТС Украины" и румынский "Трансгаз" подписали техническое соглашение для транспортировки газа по европейским правилам с 1 января 2020 года. Иллюстрация REUTERS Компания "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор "Трансгаз" подписали соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами, что позволит с 1 января 2020 года транспортировать газ по маршруту Украина- Румыния в размере 17,8 млн куб.
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2019.12.19 (2)

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