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Фокус: Украина

Стороны в Минске не пришли к согласию по обмену, - РосСми

Стороны в Минске не пришли к согласию по обмену, - РосСми (24)

Диванна Сотня 2019.12.19 01:27
18.12.2019 На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и подконтрольных РФ "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщили российские СМИ. По словам так называемого представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что "украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны".
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2019.12.19 (24)

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