Стороны в Минске не пришли к согласию по обмену, - РосСми (24)

Диванна Сотня 2019.12.19 01:27

18.12.2019 На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и подконтрольных РФ "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщили российские СМИ. По словам так называемого представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что "украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны".