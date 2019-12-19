Стороны в Минске не пришли к согласию по обмену, - РосСми (24)

2019.12.19 (24)2019.12.18 (70) →
- В Минске не договорились об обмене пленными : Vector News 03:15
- Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР : Микола.net 03:03
- Пристайко рассчитывает, что Красный Крест на этой неделе получит доступ в ОРДЛО : Vector News 02:15
- Пристайко рассчитывает, что Красный Крест на этой неделе получит доступ в ОРДЛО : Українська правда 02:10
- Сайдик о заседании ТКГ в Минске: Дискуссия прошла под влиянием решений, принятых на нормандском саммите : Новое Время 02:09
- Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом - ОБСЕ в ТКГ : ДнепрCity.net 02:06
- Стороны в Минске не пришли к согласию по обмену, - РосСми : Диванна Сотня 01:27
- Стороны в Минске не пришли к согласию по обмену, - РосСми : ДнепрCity.net 01:07
- Переговоры в Минске: О чем договорились и о чем не договорились Киев и Москва : InfoResist.org 01:01
- Пристайко подтвердил неудачу в Минске : Вибори в Україні та світі 00:45
- В Минске не договорились об обмене пленными : ЛІГАБізнесІнформ 00:38
- В Минске не смогли договориться об обмене пленными - Пристайко : Gazeta.ua 00:35
- Пристайко сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков пленных : ГолосUA 00:35
- Кобцева: ЛДНР и Украина не смогли согласовать обмен пленными на встрече в Минске : ДонбассTimes 00:25
- Обмен пленными с Россией: Пристайко сделал тревожное заявление о "всех на всех" : Znaj.ua 00:16
- Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки" : UAzmi 00:14
- Украине не удалось договориться об обмене пленными - Пристайко : Слово і Діло 00:12
- В ЛНР заявили, что Киев сорвал обсуждение условий обмена пленными : Народный Корреспондент 00:09
- Пристайко: на переговорах в Минске не договорились об обмене "всех на всех" : NewsOne 00:09
- Красный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - Пристайко : LB.ua 00:07
- Достичь прогресса сегодня в Минске не удалось - Пристайко : ДнепрCity.net 00:06
- Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом - ОБСЕ в ТКГ : Українські національні новини 00:03
- Пристайко рассказал об отсутствии договоренностей на переговорах в Минске : Знамя индустрии 00:02
- Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом - ОБСЕ в ТКГ : ПрессОрг24 00:02