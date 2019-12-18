Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на один год (1)

"Наша газета" (Луганск) 2019.12.18 20:04
Фото: ╘president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого
статуса Донбасса до конца 2020 года.
Как сообщает телеканал "Громадське", об этом свидетельствует информация на
сайте Рады, передает RT.
12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона
об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.
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