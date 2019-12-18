Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на один год (1)

"Наша газета" (Луганск) 2019.12.18 20:04

Фото: ╘president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года. Как сообщает телеканал "Громадське", об этом свидетельствует информация на сайте Рады, передает RT. 12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.