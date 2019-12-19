День святого Николая 2019: традиции и приметы праздника (66)

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- Сегодня - День святого Николая: традиции, приметы, особенности праздника : Авдеевка.сити 11:14
- День святого Николая: ONUKA тоже находит подарок под подушкой : Телеграф.com.ua 11:13
- Сегодня День Святого Николая: история, традиции, запреты и советы укранцам : NewsMir.info 11:07
- День Святого Николая 2019: история традиции и приметы праздника : Joinfo 11:06
- Христиане восточного обряда празднуют Николая : Хвиля 11:06
- 19 декабря: этот день в истории, праздники, приметы, кто родился : Waves-ua 10:59
- День святого Николая: история, традиции и запреты : Krivbass.city 10:52
- Сегодня Украина отмечает праздник Николая Чудотворца: запреты и традиции : УРА-Информ 10:51
- День Святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря : SlavInfo.dn.ua 10:49
- День святого Николая 2019: традиции и приметы праздника : FaceNews 10:46
- Сегодня День Святого Николая: история, традиции, запреты и советы укранцам : Известия в Украине 10:46
- Ко Дню святого Николая Чудотворца: Пашинского выпустили из СИЗО : Фраза.ua 10:37
- ONUKA о семейной традиции на День святого Николая : FM-TV 10:35
- День святого Николая: пять фактов о празднике : Експерт-центр 10:33
- Христиане восточного обряда празднуют Николая : Укринформ 10:32
- День святого Николая 2019: как праздновать, традиции и приметы : Апостроф 10:31
- Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день : Prioritet.org 10:22
- Сегодня православные и греко-католики отмечают день святого Николая Чудотворца : #Буквы 10:20
- День святого Николая: история и поверья (ВИДЕО) : Паноптикон 10:16
- 19 декабря день Николая Чудотворца: история, приметы и традиции : Наше Місто Дніпро 10:10
- День Святого Николая-2019: история праздника : Bigmir)net Новости 10:08
- День святого Николая: история и традиции праздника : 6264.com.ua Краматорск 10:06
- День святого Николая: история, традиции, приметы праздника : Четверта Влада 10:05
- День Святого Николая: традиции и приметы праздника : LeMonade.style 09:55
- Сегодня День святого Николая: история праздника, обычаи и традиции : Кстати+ 09:53
- День святого Николая: что нельзя делать 19 декабря : Вести-UA 09:53
- Что нельзя делать 19 декабря : Кстати+ 09:53
- День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник : Uzhgorod.in 09:51
- День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник : Кременчуцька газета 09:48
- Права и сладости: запорожцы рассказали, что нашли под подушкой от святого Николая (ФОТО) : Голос Запорожья 09:35
- 19 декабря - память Святителя Николая : Дружковка на ладонях 09:27
- День Святого Николая: История и поверья : Комментарии.UA 09:20
- Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день : Телеграф.com.ua 09:13
- Права на авто и сладости: запорожцы рассказали, что нашли под подушкой от святого Николая : Голос Запорожья 09:06
- День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря : 0432.ua Винница 09:00
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- "Папа до сих пор дарит подарок": ONUKA о семейной традиции на День святого Николая : Сегодня.ua 08:02
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- День святого Николая 2019: дата, история и все самое важное о празднике : Znaj.ua 07:45
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- 19 декабря - день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца : Православная жизнь 07:30