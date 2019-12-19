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День святого Николая 2019: традиции и приметы праздника

День святого Николая 2019: традиции и приметы праздника (66)

FaceNews 2019.12.19 10:46
Статьи 19.12.2019 10:35 (Обновлено 19.12.2019 в 10:35) Татьяна Гайдина, "Апостроф" Статьи 19 декабря отмечают один из самых любимых и долгожданных зимних праздников - День святого Николая. В этот день взрослые почитают Николая Чудотворца, а дети находят под подушкой долгожданные подарки.Кто такой Николай - человек из сказки или настоящий святой? Николай - не вымышленный персонаж, а вполне реальная фигура.
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2019.12.19 (66)

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