Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера (68)

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- Уличные потасовки из-за "рынка земли" продолжились драками в аграрном комитете Рады (видео) : КиевВласть.com.ua 11:49
- Поправки к закону о земле довели до драки в комитете Верховной Рады : Таймер Одесса 11:44
- Рассмотрение закона о рынке земли отложат на следующий год, - нардеп : РБК-Україна 11:41
- Аграрный комитет будет работать над законопроектом о рынке земли до конца декабря, - Юрчишин : Еспресо TV 11:33
- Аграрный комитет не учел правки Папиева по рынку земли, нардеп обратился в ГБР : #Буквы 11:19
- В гневе Кива страшен: на заседании аграрного комитета подрались нардепы (видео) : Весь Харьков 11:10
- Пока драчун Кива толкался, Тимошенко под шумок разбрасывала документы : ОстроВ 11:09
- Полиция призывает не идти против закона на акциях в центре Киева : NewsMir.info 11:08
- "Он женщину трогал". Кива снова отличился: устроил драку на аграрном комитете Рады : Херсон Онлайн 11:07
- Полиция призывает не идти против закона на акциях в центре Киева : Укринформ 11:02
- Потасовки в Раде из-за рынка земли высмеяли забавной фотожабой : Апостроф 11:01
- Нардепы устроили потасовку на заседании аграрного комитета : ForUm 10:34
- Ночь. Морды. Кива. Драка. Как агрокомитет Рады путь к дерибану земли расчищал : Хроники и Комментарии 10:21
- В комитете Рады произошла потасовка между народными депутатами Кивой и Мотовиловцем : ASPI 10:13
- Рынок земли: Аграрный комитет проводит заседание : Bigmir)net Новости 10:08
- Закон о рынке земли: Аграрный комитет объявил длинный перерыв : Lenta.ua 10:08
- Битва за землю: требования Сороса - любой ценой выполняются : News24UA 10:06
- На заседании аграрного комитета в Верховной Раде подрались депутаты : Одесский Наблюдатель 10:03
- Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера : Depo 10:02
- Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера : Укринформ 10:02
- На заседании аграрного комитета в Верховной Раде подрались депутаты : Zachem 10:00
- Зеленский это терпит? Тимошенко поразила неслыханным поведением на заседании. Украинцы разгневаны! : Корупція Інфо 09:51
- Во время заседания Верховной Рады нардепы устроили между собой скандал : Источник.info 09:46
- Драки и "бумажное" шоу: Тимошенко и Кива устроили беспредел во время заседания аграрного комитета. ВИДЕО : Интеллект Украины 09:44
- Драки и "бумажное" шоу: Тимошенко и Кива устроили беспредел во время заседания аграрного комитета. ВИДЕО : From-UA.com 09:34
- Аграрный комитет Рады совершает преступление - Тимошенко. Видео : Экономика от Пророка 09:27
- Заседание аграрного комитета: нардепы толкались, Тимошенко разбрасывала бумаги : Паноптикон 09:16
- Тимошенко разбрасывает бумаги, Кива лупит "слуг народа". Что происходило в Раде вчера вечером (видео) : Главком 09:05
- Аграрный комитет Рады продолжил работу после ночной толкотни (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Depo 09:03
- Разумков поговорит с лидерами фракций Рады перед заседанием : Depo 09:03
- ВИДЕО: На заседании аграрного комитета подрались депутаты : Маю право 08:57
- В Раде на заседании аграрного комитета подрались депутаты : УРА-Информ 08:51
- ОПЗЖ и Батькивщина против Слуги народа. В ВР подрались депутаты (ВИДЕО) : Iнше ТВ 08:44
- Аграрный комитет продолжил заседание после ночной потасовки (ТРАНСЛЯЦИЯ) : DsNews 08:33
- Политический сюрреализм: в Раде нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ подрались со "слугами народа" : Znaj.ua 08:16
- На заседании аграрного комитета подрались депутаты от "ОПЗЖ", "Слуги народа" и "Батькивщины" : Фокус 08:04
- Депутаты Рады подрались на заседании аграрного комитета (ВИДЕО) : Lenta.ua 07:37
- Как оппозиция не дала ночью аграрному комитету провести земельный закон : 112.ua 07:30
- В Верховной Раде подрались депутаты от "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" : Позиция 07:29
- Тимошенко и Кива устроили потасовку в Раде: видео : NewsMir.info 07:12
- На заседании аграрного комитета подрались депутаты. ВИДЕО : Новости N 07:10
- Аграрный комитет Рады заседал 7 часов, чтобы внести правки в земельный закон : Lenta.ua 07:07
- На заседании аграрного комитета подрались нардепы : Комментарии.UA 06:20
- Тимошенко и Кива устроили потасовку в Раде: видео : ДнепрCity.net 06:06