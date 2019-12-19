Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера (68)

Укринформ 2019.12.19 10:02

19.12.2019 09:52 Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики объявил перерыв в заседании, на котором рассматривают поправки к законопроекту No 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", до 18.00. Как сообщает корреспондент Укринформа, перерыв в заседании объявил председатель комитета Николай Сольский. "У нас перерыв до 18 часов", - сказал он.