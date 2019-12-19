Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера

Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера (68)

Укринформ 2019.12.19 10:02
19.12.2019 09:52 Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики объявил перерыв в заседании, на котором рассматривают поправки к законопроекту No 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", до 18.00. Как сообщает корреспондент Укринформа, перерыв в заседании объявил председатель комитета Николай Сольский. "У нас перерыв до 18 часов", - сказал он.
КОМИТЕТ, СЛУГА, ЗЕМЛЯ, ПРАВКА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОПРАВКА, Сольский, Кива, Тимошенко, Ивченко, Зеленский, Украина, Киев
2019.12.19 (68)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019