Рада отстрочила повышенные штрафы за ввоз новых "евроблях" (76)

2019.12.19 (76)2019.12.18 (8) →
- "ОПОРА" об изменениях в Избирательном кодексе: Мажоритарка ушла в небытие : Українська правда 17:40
- Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года : Одесский Паблик 17:40
- Евробляхеров начнут штрафовать с начала 2020 года : Maanimo 17:38
- Рада острочит штрафы за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах : Fixygen 17:35
- Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины : Донецкие Новости 17:27
- Рада отсрочила штрафы для владельцев евроблях : Без Табу 17:17
- По 170 тысяч штрафа за нерастаможку: Рада приняла решение - "евробляхеров" аж перетрусило : Стена 17:14
- По 170 тысяч штрафа за нерастаможку: Рада приняла решение - "евробляхеров" аж перетрусило : NewsMir.info 17:08
- Верховная Рада отменила штрафы для владельцев "евроблях" : Data.ua 17:02
- Рада одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев евроблях : Kramatorsk.info 16:52
- Рада учла замечания президента к избирательному кодексу : КиевВласть.com.ua 16:49
- ВР отсрочила штрафы за "еврономера" до 2020 года : Finance.UA 16:34
- В Украине отложили штрафы за нерастаможенные "евробляхи" : FaceNews 16:30
- Штрафы за нерастаможенные "евробляхи" отложили : Спілка Блогерів України 16:30
- Штрафы за "евробляхи" отложили: что важно знать о решении Рады : Диванна Сотня 16:27
- Украинская Рада одобрила Избирательный кодекс с президентскими поправками : Вибори в Україні та світі 16:16
- Депутаты отсрочили штрафы за евробляхи : Комсомольская Правда в Украине 16:16
- Рада отстрочила повышенные штрафы за ввоз новых "евроблях" : Укрудпром 16:14
- Верховная Рада отсрочила увеличение штрафов за ввоз "евроблях" : ATR.ua 16:13
- Рада приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского : Накипело.ua 16:09
- Рада приняла новый Избирательный кодекс с президентскими поправками, - Александр Корниенко (ВИДЕО) : Экономические новости 16:03
- Рада отложила штрафы для "евробляхеров" до 2020 года : 0564.ua Кривой Рог 16:01
- Штрафы за нерастаможенные "евробляхи" отложили : Вибори в Україні та світі 15:45
- Штрафы за нерастаможенные "евробляхи" отложили : Власти.нет 15:44
- Нардепы отсрочили штрафы для "евробляхеров" : Hubs 15:41
- Штрафы за "евробляхи" отсрочили : Bigmir)net Новости 15:38
- Рада приняла очередную отсрочку для владельцев "евроблях" после "самой последней отсрочки" : Фраза.ua 15:37
- Рада отсрочила штрафы для владельцев "евроблях" : Хвиля 15:36
- Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года : FM-TV 15:35
- Рада отложила штрафы для евроблях : Gazeta.ua 15:35
- Штрафы за "евробляхи" отложили: что важно знать о решении Рады : Факты 15:34
- Парламент отложил штрафы за "евробляхи" до 2020 года : Рубрика 15:31
- Принят Избирательный кодекс с предложениями Президента Украины : Верховная Рада Украины 15:24
- Депутаты приняли Избирательный кодекс с поправками президента Зеленского : Комментарии.UA 15:20
- Рада отложила новые штрафы для "евробляхеров" : Укринформ 15:17
- Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года : Зеркало недели. Украина 15:16
- Рада одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев евроблях : UAzmi 15:14
- Рада приняла Избирательный кодекс с учетом правок Зеленского : Олигарх Медиа 15:14
- Нардепы отложили штрафы за "евробляхи" до 2020 года : Олигарх Медиа 15:14
- Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года : Украинский банковский портал 15:11
- Штрафы для владельцев "евроблях" отсрочили до начала 2020 года : Аргументы и Факты Украина 15:09
- Рада отсрочила увеличение штрафов за ввоз "евроблях" : НикВести 15:09
- Рада утвердила правки Зеленского к Избирательному кодексу. У переселенцев будет право голоса на местных выборах : Новости Донбасса 15:09
- В ОПОРЕ указали недостатки нового избирательного кодекса : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Рада отложила штрафы за "евробляхы" до 2020 года : IPress.ua 15:07
- Штрафы за нерастаможенные "евробляхи" отложили : Контракты.ua 15:07