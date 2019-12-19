Рада отстрочила повышенные штрафы за ввоз новых "евроблях" (76)

Укрудпром 2019.12.19 16:14

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об острочке штрафов за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года. Принятие законопроекта No2288 с технико-юридическими правками в целом поддержали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Интерфакс-Украина. Народные депутаты подали 16 поправок в законопроект ко второму чтению, из которых 11 были учтены, сообщил народный депутат Александр Ковальчук