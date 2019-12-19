В США одобрили выделение 700 млн долларов на помощь Украине (45)

2019.12.19 (45)2019.12.18 (8) →
- В Конгрессе США одобрили выделение Украине почти 700 миллионов долларов : УРА-Информ 11:51
- Конгресс США поддержал выделение $700 млн для Украины : UaProm 11:49
- Конгресс США одобрил выделение почти $700 млн помощи Украине : ОстроВ 11:39
- США выделят Украине 700 млн долларов помощи : Спілка Блогерів України 11:30
- Палата представителей США поддержала выделение Украине почти 700 миллионов долларов : Преступности.нет 11:18
- США выделит Украине 700 млн долл Украине. Что известно? : Без Табу 11:17
- В Палате представителей США приняли решение о выделении Украине 700 млн долларов : Зеркало недели. Украина 11:16
- В США одобрили выделение 700 млн долларов на помощь Украине : Західна iнформаційна корпорація 11:16
- Конгресс выделит Украине почти 700 миллионов долларов : Вести.ua 11:14
- Конгресс выделит Украине почти 700 миллионов долларов : Вести.ua 11:14
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи : Южная правда 11:07
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи : Четверта Влада 11:05
- Конгресс США поддержал предоставление Украине финансовой помощи на 700 миллионов : UA.news 10:48
- Помощь Украине: в парламенте США поддержали выделение крупного транша : Информационное Сопротивление 10:42
- В Конгрессе США одобрили выделение почти 700 млн долларов Украине : РБК-Україна 10:40
- В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине : ForUm 10:34
- В США поддержали предоставление 700 миллионов долларов помощи Украине : УП: Економічна правда 10:34
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи : Експерт-центр 10:33
- Украина получит рекордную военную помощь от США : Dialog.ua 10:33
- В Конгрессе США одобрили выделение Украине почти $700 млн : Украина криминальная 10:32
- Надежная поддержка демократического пути Украины: США выделят $698 млн помощи : Багнет 10:31
- Конгресс США проголосовал за выделение Украине почти 700 миллионов помощи : Аргументы и Факты Украина 10:09
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи : Mk.Mk.Ua 10:04
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи : Вести-UA 09:53
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине $698 млн помощи в 2020 году : Kramatorsk.info 09:52
- Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине финансовой помощи : Hubs 09:41
- Трампу - импичмент, а Украине - $698 млн: Конгресс США принял еще одно важное решение : From-UA.com 09:34
- США выделят Украине 700 млн долларов помощи : Новости N 09:10
- В Конгрессе США назвали сумму финансовой помощи Украине : NewsOne 09:09
- Конгрессмены США проголосовали за выделение Украине почти 700 миллионов долларов : ReplyUA.net 08:40
- В Конгрессе США поддержали выделение почти $700 млн помощи Украине : УП Європейська правда 08:33
- Палата представителей Конгресса США выделила Украине $698 млн : Главное 07:35
- Конгресс США согласился предоставить Украине $700 млн помощи : DsNews 07:33
- США определись с финансовой помощью Украине: названа точная сумма : Апостроф 07:31
- Палата представителей Конгресса США одобрила выделение почти 700 млн долларов Украине : Комментарии.UA 06:20
- В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине : Vector News 06:16
- Палата представителей Конгресса США утвердила почти 700 миллионов долларов помощи для Украины : 24 канал 05:00
- США выделят Украине 700 млн долларов помощи : Сегодня.ua 03:47
- В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине : Українська правда 02:40
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи : Bigmir)net Новости 02:08
- Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $698 млн помощи в 2020 году : UAzmi 01:44
- Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти $700 млн помощи : Интерфакс-Україна 01:06
- Голос Америки: Конгресс одобрил выделение Украине 698 миллионов долларов : ГЛАВПОСТ 00:05
- Голос Америки: Конгресс одобрил выделение Украине 698 миллионов долларов : 24 канал 00:00