В США одобрили выделение 700 млн долларов на помощь Украине (45)

Західна iнформаційна корпорація 2019.12.19 11:16

Член Демократической партии Марси Каптур REUTERS Это на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году Член Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в США Марси Каптур заявила, что Конгресс проголосовал за выделение 698 млн долларов помощи Украине. Об этом она написала на своей странице в Twitter, добавив образец письменного заявления. По ее словам, это означает, что Америка поддерживает демократический путь