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В США одобрили выделение 700 млн долларов на помощь Украине

В США одобрили выделение 700 млн долларов на помощь Украине (45)

Західна iнформаційна корпорація 2019.12.19 11:16
Член Демократической партии Марси Каптур REUTERS Это на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году Член Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в США Марси Каптур заявила, что Конгресс проголосовал за выделение 698 млн долларов помощи Украине. Об этом она написала на своей странице в Twitter, добавив образец письменного заявления. По ее словам, это означает, что Америка поддерживает демократический путь
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2019.12.19 (45)

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