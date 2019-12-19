Помпео посетит Киев в первых числах января - СМИ (38)

Bigmir)net Новости 2019.12.19 09:38

Должностные лица Госдепартамента пока не подтвердили планы Помпео по этой поездке. Визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января EPA/UPG Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом с 3 по 4 января. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных украинских чиновников. "Визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января, по словам украинских