Помпео посетит Киев в первых числах января - СМИ (38)

2019.12.19 (38)2019.12.18 (10) →
- В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео : Известия в Украине 11:46
- Белый дом отправляет Помпео в Украину : DailyUA 11:24
- Белый дом готовит визит Помпео в Украину : Слово і Діло 11:11
- Белый дом отправляет Помпео в Украину : Народный Корреспондент 11:09
- СМИ: В начале 2020 года Помпео приедет в Украину с двухдневным визитом : NewsOne 11:09
- Помпео совершит официальный визит в Украину: детали : Аргументы и Факты Украина 11:09
- Белый дом отправляет Помпео в Украину : Южная правда 11:06
- Госсекретать США Помпео прилетит в Украину с официальным визитом : Четверта Влада 11:05
- Госсекретарь США посетит Украину, - WSJ : Еспресо TV 11:03
- Белый дом отправляет Помпео в Украину : Вибори в Україні та світі 10:45
- Помпео посетит Украину с официальным визитом : Експерт-центр 10:33
- Помпео может прилететь в Киев в январе - СМИ : Укринформ 10:32
- В Украину прилетит важный гость из США: первые подробности : Апостроф 10:31
- Белый дом отправляет Помпео на встречу с Зеленским : Винница Реал 10:25
- Госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину с 3 по 4 января - The Wall Street Journal : Страна.ua 10:17
- Помпео едет в Украину - СМИ : Вести.ua 10:14
- США пока не определились с кандидатурой нового посла в Украине : Телеграф.com.ua 10:13
- Глава Госдепа США Помпео посетит Украину: стала известна дата : ReplyUA.net 10:11
- В Украину с официальным визитом прилетит Помпео : 7 днів Ужгородськi 10:06
- Госсекретарь США Помпео посетит Украину : Хвиля 10:06
- Белый дом отправляет Помпео в Украину : Mk.Mk.Ua 10:04
- США еще не присылали Украине запрос по новому послу, СМИ назвали потенциальных кандидатов : УНИАН 10:03
- Помпео прилетит в Украину в первых числах января - СМИ : УРА-Информ 09:50
- Помпео посетит Киев в первых числах января - СМИ : Bigmir)net Новости 09:38
- Помпео прилетит в Украину с официальным визитом : Front News International 09:37
- СМИ назвали дату визита Помпео в Украину : Lenta.ua 09:37
- Госсекретарь США приедет в Украину с официальным визитом - СМИ : Главред 09:35
- Помпео посетит Киев с 3 по 4 января, - СМИ : 112.ua 09:30
- СМИ: Помпео может посетить Украину 3,4 января : ДонПресс 09:28
- Госсекретарь США Помпео прилетит в Украину с официальным визитом - СМИ : ICTV Факти 09:06
- Помпео прилетит в Украину с официальным визитом : РБК-Україна 08:40
- В начале января Помпео прилетит в Украину с визитом : DsNews 08:33
- Госсекретарь США приедет в Украину в начале января, - СМИ : Depo 08:32
- Помпео посетит Киев с 3 по 4 января - WSJ : ДнепрCity.net 08:06
- Помпео посетит Киев с 3 по 4 января - WSJ : Українські національні новини 06:18
- Помпео посетит Киев с 3 по 4 января - WSJ : ПрессОрг24 06:16
- Белый дом рассматривает две кандидатуры на должность посла США в Украине : Рубрика 00:31