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Россия заплатит за Крым: суд оставил в силе компенсацию "Укрнафте"

Россия заплатит за Крым: суд оставил в силе компенсацию "Укрнафте" (1)

В Час Пик 2019.12.18 21:44
Виктор Белый | Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинской компании "Укрнафта" 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Час Пик. "Решением от 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", - говорится на сайте компании.
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2019.12.19 (1)

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