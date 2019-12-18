Россия заплатит за Крым: суд оставил в силе компенсацию "Укрнафте" (1)

В Час Пик 2019.12.18 21:44
Виктор Белый |
Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинской компании
"Укрнафта" 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию имущества компании в
аннексированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Час Пик.
"Решением от 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без
удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного
арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", - говорится на сайте компании.
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