Святой Николай или Дед Мороз: кого украинцы любят больше (5)

РБК-Україна 2019.12.18 18:11

В Святого Николая в Украине верят больше, чем в Деда Мороза (Фото: sib- catholic.ru) День Святого Николая украинцы назвали третьим из самых любимых новогодних праздников День Святого Николая в Украине является одним из самых любимых праздников новогоднего цикла и следует третьим после самого Нового года и Рождества. 19 декабря принято дарить подарки, и этой традиции придерживается подавляющее большинство украинцев.