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Святой Николай или Дед Мороз: кого украинцы любят больше

Святой Николай или Дед Мороз: кого украинцы любят больше (5)

РБК-Україна 2019.12.18 18:11
В Святого Николая в Украине верят больше, чем в Деда Мороза (Фото: sib- catholic.ru) День Святого Николая украинцы назвали третьим из самых любимых новогодних праздников День Святого Николая в Украине является одним из самых любимых праздников новогоднего цикла и следует третьим после самого Нового года и Рождества. 19 декабря принято дарить подарки, и этой традиции придерживается подавляющее большинство украинцев.
УКРАИНЕЦ, СВЯТОЙ, ДЕД, НИКОЛАЙ, МОРОЗ, ЗАПАД, Рейтинг, Украина
2019.12.19 (5)

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