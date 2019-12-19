Россия направила на оккупированный Донбасс новый "гумконвой" (37)

УНИАН 2019.12.19 09:33

В РФ уверяют, что в ОРДЛО везут медикаменты и новогодние подарки. На Донбасс едет 96-й "гумконвой" / Фото tsn.ua В МЧС России заявляют, что направили на оккупированную территорию Донбасса очередной - 96-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщается на сайте российского ведомства утром в четверг. В сообщении сказано, что автомобили якобы движутся к российско-украинской границу, где разделятся на две части.