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В Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов

В Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов (8)

Страна.ua 2019.12.18 21:17
21:06, сегодня Процесс утилизации. Фото: odessa.online В Одессе под контролем Службы безопасности Украины 18 декабря утилизировали в огне рекордную по украинским меркам партию наркотиков, ранее изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Об этом сообщает сайт Odessa.online. Всего в специальной печи было сожжено около 3 тонн марихуаны, 700 килограммов героина и 500 килограммов кокаина.
НАРКОТИК, КОКАИН, ГЕРОИН, ОДЕССА, МАРИХУАНА, ТОННА, Одесса, Украина
2019.12.19 (8)

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