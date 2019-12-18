В Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов (8)

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- СБУ в Одессе сожгла наркотики на $100 миллионов : НикВести 03:09
- В Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов : Новости N 02:10
- В Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов : Новости N 02:10
- Наркотики на 100 млн долларов сгорели в Одессе : Лента новостей Одессы 01:58
- В Одессе СБУ сожгла наркотиков на $100 миллионов : Lenta.ua 01:37
- В СБУ рассказали, что сожгли более 4 тонн наркотиков на $100 млн : Украина криминальная 01:02
- Наркотики на 100 млн долларов сгорели в Одессе : Трасса Е95 00:13