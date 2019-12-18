В Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов (8)

Страна.ua 2019.12.18 21:17

21:06, сегодня Процесс утилизации. Фото: odessa.online В Одессе под контролем Службы безопасности Украины 18 декабря утилизировали в огне рекордную по украинским меркам партию наркотиков, ранее изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Об этом сообщает сайт Odessa.online. Всего в специальной печи было сожжено около 3 тонн марихуаны, 700 килограммов героина и 500 килограммов кокаина.