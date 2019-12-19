Верификация выплат в Украине: появилось детальное разъяснение о проверках (21)

Апостроф 2019.12.19 08:31

четверг, 19 декабря 2019, 08:28 Фото: Украинская Энергетика В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" No 324-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. "Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы