Верификация выплат в Украине: появилось детальное разъяснение о проверках (21)

2019.12.19 (21)2019.12.18 (41) →
- Зеленский подписал закон о верификации госвыплат : Трибун Луганска 11:46
- Зеленский подписал закон о верификации пенсий и субсидий : IPress.ua 11:36
- Зеленский подписал закон о проверках пенсионеров : Соцпортал 11:36
- Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат : ASPI 11:14
- Пенсии в телефоне: что нужно знать, чтобы не остаться без выплат : Стена 11:14
- Зеленский подписал закон о проверке получателей социальных выплат : Громадське телебачення 11:06
- Зеленский подписал закон о верификации пенсий и субсидий : Зеркало недели. Украина 10:45
- Зеленский подписал закон о верификации соцвыплат : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- Украинцам придется вернуть льготы: кто в зоне риска : Днепр Час 10:29
- Закон о верификации государственных выплат получил подпись президента : Новости мира 10:16
- Зеленский подписал закон о верификации пенсий и субсидий : УП: Економічна правда 09:34
- Владимир Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат : Президент України 09:15
- Зеленский подписал закон о верификации пенсий : NovostiUA.net 09:10
- Президент подписал закон о верификации госвыплат : Багнет 09:01
- Верификация выплат в Украине: появилось детальное разъяснение о проверках : Апостроф 08:31
- Украинцам прийдется вернуть льготы: кто в зоне риска : Днепр Час 08:29
- Зеленский подписал закон о верификации госвыплат: неправомерно полученное придется вернуть : Кам'янске портал 07:03
- Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий : Факты 06:34
- Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий : Диванна Сотня 06:26
- Зеленский подписал верификацию госвыплат: незаконно полученные льготы придется вернуть : МариоНетки.net 05:57
- Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат : Gazeta.ua 04:35