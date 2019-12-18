Apple, Google и Amazon готовят единый стандарт для гаджетов "умного" дома (29)

2019.12.19 (29)2019.12.18 (9) →
- Apple, Google и Amazon займутся разработкой единого стандарта для "умного" дома : УНИАН 11:48
- Готовится новый стандарт для умного дома : IT обозрение 11:46
- Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance договорились разработать единый стандарт для устройств умного дома : ITC.ua 11:46
- Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance договорились разработать единый стандарт для устройств умного дома : It Sotnya 11:46
- Готовится новый стандарт для умного дома : InternetUA 11:45
- Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для "умного" дома : IPress.ua 11:36
- Google, Apple и Amazon объединились, чтобы сделать умные дома безопаснее : 24 канал 11:30
- Готовится новый стандарт для умного дома : ДнепрCity.net 11:06
- Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома" : Iнше ТВ 10:44
- Apple и Google вместе разрабатывают стандарт умного дома : ЛІГА.Tech 10:42
- Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт "умного дома" : Robinzon.tv 10:39
- Apple и Google вместе разрабатывают стандарт умного дома : GlavPost.Com 10:38
- Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для "умного" дома : Громадське телебачення 10:36
- Apple, Google, Amazon создадут единый стандарт для "умного" дома : Диванна Сотня 10:26
- Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома" : NewsMir.info 10:07
- Apple, Google, Amazon создадут единый стандарт для "умного" дома : ДнепрCity.net 10:06
- Единый стандарт для "умного" дома разработают Apple, Google, Amazon : 7 днів Ужгородськi 10:06
- Apple, Amazon и Google разработают стандарт для устройств "умного" дома : ТОнеТО 09:45
- Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для "умного" дома : Шиповник.ua 09:35
- Amazon, Google и Apple создадут единый открытый стандарт работы систем "умного дома" : Капитал 09:20
- Apple, Google, Amazon создадут единый стандарт для "умного" дома : Хвиля 09:06
- Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для "умных домов" : Gazeta.ua 09:05
- Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома" : Українські національні новини 07:33
- Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем "умного дома" : ПрессОрг24 07:31
- Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для "умного" дома : НикВести 07:09
- Google, Apple и Amazon создадут единую экосистему для умной электроники : NewsMir.info 07:07
- Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для "умного" дома : РБК-Україна 06:40
- Apple, Amazon и Google разработают стандарт для устройств "умного" дома : UNITXI 01:47
- Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance договорились о разработке единого стандарта для устройств "умного" дома : ЭлектроВести 00:28