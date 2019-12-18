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Фокус: Украина

Apple, Google и Amazon готовят единый стандарт для гаджетов "умного" дома (29)

Укринформ 2019.12.18 19:47
18.12.2019 19:38 Компании-гиганты Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance (объединяет Comcast, IKEA, Samsung и др.) объявили о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать единый стандарт для работы устройств "умного" дома. Об этом сообщается на сайте Apple. "Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance сегодня объявили о создании новой рабочей группы, которая планирует разработать и продвигать принятие нового
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2019.12.19 (29)

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