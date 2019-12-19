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Минфин подтвердил проблемы с финансированием ряда бюджетных программ

Минфин подтвердил проблемы с финансированием ряда бюджетных программ (50)

Українські Новини 2019.12.19 09:44
Ярина Вацяк Ярина Вацяк Минфин. Фото: 5.ua В то время, как информацию о распорядителях бюджетных средств выложили в открытый доступ, Министерство финансов принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. "Министерство финансов проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего
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