Минфин подтвердил проблемы с финансированием ряда бюджетных программ (50)

Українські Новини 2019.12.19 09:44

Ярина Вацяк Ярина Вацяк Минфин. Фото: 5.ua В то время, как информацию о распорядителях бюджетных средств выложили в открытый доступ, Министерство финансов принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. "Министерство финансов проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего