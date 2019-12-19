Правительство поручило Минфину урезать расходы, чтобы обеспечить планируемые показатели дефицита бюджета (53)

Еспресо TV 2019.12.19 15:04

19 декабря, 2019, 14:23 Журналисты обнародовали документы, датированные 17 декабря, в которых премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года Об этом сообщает издание " Экономическая правда ". Речь идет о так называемых незащищенные расходах - расходах развития, на ремонт и строительство. У журналистов ЭП появились документы, в которых говорится о сокращении