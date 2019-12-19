Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Депутаты от ОПЗЖ придумали специальную установку для кнопкодавства

Депутаты от ОПЗЖ придумали специальную установку для кнопкодавства (43)

Waves-ua 2019.12.19 11:59
19.12.2019 Народные депутаты от Оппозиционной платформы - За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный придумали новый механизм для кнопкодавства в Верховной Раде. Он позволяет не нажимать на чужую кнопку пальцем, сообщает общественное движение ЧЕСНО. Депутат Ларин на пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря смастерил механизм из трех толстых книг и горы бумаги, чтобы нажать им на соседнюю кнопку и остаться незамеченным.
ЛАРИН, КНОПКА, ЛАРИНА, ПУЛЬТ, ГОЛОСОВАНИЕ, ПАПКА, Ларин, Черный, Нимченко, Кальцев, Пономарев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019