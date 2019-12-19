Депутаты от ОПЗЖ придумали специальную установку для кнопкодавства (43)

- Депутаты от ОПЗЖ придумали специальную установку для кнопкодавства : Waves-ua 11:59
- Как тебе такое, Илон Маск: в ОПЗЖ придумали "агрегат" для кнопкодавства : Укринформ 11:47
- В ОПЗЖ сконструировали "устройство для кнопкодавства" в Раде : Зеркало недели. Украина 11:45
- Нардеп от "ОПЗЖ" придумал "механизм" для кнопокдавства (Видео) : IPnews 11:45
- Депутат изобрел устройство "кнопкодав", которое позволяет голосовать за других. Видео курьеза : Hyser 11:44
- Нардепы забыли о приличии в Раде, позор попал на видео: "причинным местом по..." : Politeka 11:40
- "Мы за мир": Находчивые депутаты научились кнопкодавить даже ногами : Фраза.ua 11:37
- Кнопкодавы придумали новый механизм для голосования : Gazeta.ua 11:35
- "Кулибины" из ОПЗЖ сконструировали "устройство" для кнопкодавства. ВИДЕО : From-UA.com 11:34
- В Раде выявили изобретательного "кнопкодава" из ОП за Ж (видео) : Украина криминальная 11:32
- Нардепы придумали "устройство" для кнопкодавства (видео) : FaceNews 11:31
- Кнопкодавство в Верховной Раде: у Медведчука изобрели устройство для голосования ногой : POLITua 11:30
- В Раде поймали находчивого "кнопкодава" (видео) : Диванна Сотня 11:26
- Нардепы от ОПЗЖ придумали "кнопконажиматель" в Раде (видео) : УНИАН 11:17
- Нардепы из ОПЗЖ сконструировали механизм для кнопкодавства : ATR.ua 11:13
- Депутаты от ОПЗЖ придумали новый механизм кнопкодавства : НикВести 11:09
- Не нажимая кнопку пальцем: лайфхак по кнопкодавству от депутата ОПЗЖ : ICTV Факти 11:06
- Нардеп придумал "устройство" для кнопкодавства : Южная правда 11:06
- В Раде поймали находчивого "кнопкодава" (видео) : Факты 11:04
- Кнопкодавы создали "устройство" для незаметного, на их взгляд, голосования [видео] : Комсомольская Правда в Украине 11:01
- Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео : 24 канал 11:00
- Нардепы соорудили "кнопконажиматель" в Раде: видео нового "кнопкодавства" : Сегодня.ua 10:47
- Нардепы от ОПЗЖ придумали новый хитрый способ "кнопкодавства" : InfoResist.org 10:46
- В ОПЗЖ придумали ноу-хау: кнопкодавить можно даже ногой (ВИДЕО) : Iнше ТВ 10:44
- Нардепы от ОПЗЖ придумали новые "устройства" для кнопкодавства (Видео) : Телеграф.com.ua 10:43
- Депутаты от ОПЗЖ придумали специальную установку для кнопкодавства - видео : Новое Время 10:39
- "Кнопкодавим" ногой: ноу-хау от ОПЗЖ : Bigmir)net Новости 10:38
- Депутаты ОПЗЖ сконструировали "устройство" для кнопкодавства : LB.ua 10:37
- Работал со "спецустройством": нардепа поймали на хитром кнопкодавстве в Раде, видео : Апостроф 10:31
- В ОПЗЖ придумали новый способ кнопкодавства: видео : Рубрика 10:31
- Механизмы для кнопкодавства: нардепы придумали способ незаметно голосовать за соседа - видео : Realist.online 10:25
- Нардепы от ОПЗЖ придумали "устройство" для кнопкодавства (видео) : УНИАН 10:17
- В ОПЗЖ придумали ноу-хау: кнопкодавить можно даже ногой : Vector News 10:15
- В ОПЗЖ придумали механизм для кнопкодавства - теперь можно книгами и ногой : Вести.ua 10:14
- Для того, чтобы голосовать за своего коллегу, народные избранники сооружают целые конструкции на выдвижном столике : NewsMir.info 10:13
- В Раде придумали новый способ кнопкодавства. Видео : Обозреватель 10:09
- Для того, чтобы голосовать за своего коллегу, народные избранники сооружают целые конструкции на выдвижном столике : NewsMir.info 10:07
- В ОПЗЖ изобрели новый механизм для кнопкодавства : Громадське телебачення 10:06
- Голосование пахом: нардепы в Раде изобрели новый способ кнопкодавства : Главред 10:05
- Депутаты от ОПЗЖ придумали механизм для кнопкодавства (ВИДЕО) : DsNews 10:03
- В ОПЗЖ придумали ноу-хау: кнопкодавить можно даже ногой : Українська правда 09:40