Депутаты от ОПЗЖ придумали специальную установку для кнопкодавства (43)

Waves-ua 2019.12.19 11:59

19.12.2019 Народные депутаты от Оппозиционной платформы - За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный придумали новый механизм для кнопкодавства в Верховной Раде. Он позволяет не нажимать на чужую кнопку пальцем, сообщает общественное движение ЧЕСНО. Депутат Ларин на пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря смастерил механизм из трех толстых книг и горы бумаги, чтобы нажать им на соседнюю кнопку и остаться незамеченным.