Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании (110)

УНИАН 2019.12.19 11:03

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Зеленский назначил новых послов в четырех странах / president.gov.ua Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Китае, Молдове, Катаре и Иордании. Читайте такжеВладимир Ельченко назначен послом Украины в США Соответствующие указы NoNo 912-915/2019 от 18 декабря размещены на сайте главы государства. Так, Зеленский назначил Сергея Камышева послом Украины в Китайской Народной