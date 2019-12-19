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Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании

Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании (110)

УНИАН 2019.12.19 11:03
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Зеленский назначил новых послов в четырех странах / president.gov.ua Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Китае, Молдове, Катаре и Иордании. Читайте такжеВладимир Ельченко назначен послом Украины в США Соответствующие указы NoNo 912-915/2019 от 18 декабря размещены на сайте главы государства. Так, Зеленский назначил Сергея Камышева послом Украины в Китайской Народной
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