Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании (110)

- Ельченко стал послом Украины в США : Waves-ua 11:59
- Зеленский назначил посла Украины в США : Версии.com 11:53
- Зеленский назначил посла Украины в США : Крым.Реалии RFE/RL 11:53
- Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН : УРА-Информ 11:51
- Назначен новый постпред Украины при ООН : Ирта-Fax 11:45
- Назначен новый посол Украины в США : Електронні Вісті 11:45
- Зеленский назначил четырех послов Украины : Зеркало недели. Украина 11:45
- Зеленский назначил послов в Китае, Молдове, Катаре и Иордании : Електронні Вісті 11:45
- Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае : UAzmi 11:44
- Стало известно, кого Зеленский назначил послом Украины в США : Интеллект Украины 11:44
- Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США : Время Харьков 11:44
- Зеленский назначил нового постоянного представителя Украины при ООН : Телеграф.com.ua 11:43
- Представителем Украины при ООН стал Сергей Кислица : Hubs 11:41
- Зеленский назначил нового посла Украины в США : РепортерUA 11:41
- Назначен новый посол Украины в США : Судебно-юридическая газета 11:40
- Зеленский назначил послов Украины в четырех странах : Судебно-юридическая газета 11:40
- Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США. И поменял постпреда при ООН : Новости Донбасса 11:39
- Зеленский назначил послов Украины в четырех странах : Подробности.ua 11:39
- Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США : Петр и Мазепа 11:39
- Назначены послы Украины в Китае и Молдове : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Ельченко назначен послом в США : Контракты.ua 11:37
- Назначены послы Украины в Молдове, Катаре и Иордании : LB.ua 11:37
- Зеленский назначил нового посла в США: кто такой Владимир Ельченко : Хвиля 11:36
- Зеленский назначил нового постпреда Украины при ООН : Громадське телебачення 11:36
- Назначен новый посол Украины в США : Главком 11:35
- Зеленский назначил посла Украины в США : Факты 11:34
- Назначен новый постпред Украины при ООН : ForUm 11:34
- Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН, а Ельченко - послом в США : Експерт-центр 11:33
- Зеленский назначил новых послов Украины в США и ряде стран: что известно : Dialog.ua 11:33
- Зеленский назначил послов в Иордании, Молдове, Катаре и Китае : DsNews 11:33
- Зеленский назначил посла в Молдове : УП Європейська правда 11:33
- Зеленский назначил посла в Китае : Depo 11:33
- Зеленский назначил Ельченко послом в США : Еспресо TV 11:33
- Зеленский назначил нового постпреда Украины при ООН : Еспресо TV 11:33
- Зеленский назначил чрезвычайного посла Украины в Молдове : Depo 11:32
- Зеленский назначил нового представителя Украины при ООН : Рубрика 11:31
- Указами Президента проведены ряд кадровых назначений в дипломатической сфере : Багнет 11:31
- Зеленский назначил посла Украины в США : Вої 11:30
- Зеленский назначил Ельченко послом в США : Ракурс 11:23
- Зеленский назначил посла в США : Капитал 11:20
- Зеленский сменил послов Украины в четырех странах и постпреда при ООН : Капитал 11:20
- Ельченко официально назначен послом Украины в США, - указ : #Буквы 11:19
- Зеленский назначил новых послов в Иордании, Катаре, Китае и Молдове : ПрессОрг24 11:17
- Место Ельченко в ООН занял замглавы МИД : Комсомольская Правда в Украине 11:16