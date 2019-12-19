Взяли меня за горло: Путин про "администрации Л/ДНР" и вывод войск (67)

ICTV Факти 2019.12.19 12:36

Владимир Путин заявил, что оккупационные власти в так называемых ЛНР и ДНР являются законными, поскольку сформировалась вследствие "выборов". Журналист украинского информационного агентства на пресс-конференции Владимира Путина спросил у президента России, когда тот расформирует оккупационные власти в Луганске и Донецке. Путин заявил, что Украина сама признала существование "ЛНР" и "ДНР", настояв на подписях их представителей под минскими соглашениями.