Во всем виноват Ленин: Путин сделал неожиданное заявление об "исконно русских территориях" (видео) (56)

GlavPost.Com 2019.12.19 17:38

Татьяна Ганчеренко По словам нынешнего президента РФ, Владимир Ленин незаконно отдал УРСР "исконно русские земли" - Крым, Причерноморье и Донбасс. Об этом пишет Главпост, ссылаясь на материалы РБК-Украина. Путин считает, что Крым, все Причерноморье и Донбасс "к Украине вообще никогда не имели отношения", а Ленин отдал эти земли УРСР "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине".