Во всем виноват Ленин: Путин сделал неожиданное заявление об "исконно русских территориях" (видео) (56)

- Путин замахнулся на украинское Причерноморье: от Зеленского потребовали реакции : Обозреватель 17:39
- Во всем виноват Ленин: Путин сделал неожиданное заявление об "исконно русских территориях" (видео) : GlavPost.Com 17:38
- Путин назвал Причерноморье "исконно-русские территории" и пообещал с этим разбираться... : Спектр Новости 17:38
- Путин без прикрас сказал, что хочет сделать с Украиной, - Зеленский поставлен перед сложным выбором : Dialog.ua 17:33
- Путин назвал часть Украины "исконно русской территорией" : #Буквы 17:20
- Путин во время итоговой пресс-конференции назвал часть Украины "исконно русскими территориями" : UAinfo 17:14
- Путин заново придумал сказку про "исконно русские территории" Украины : Информационное Сопротивление 17:12
- Путин назвал Причерноморье и восточную Украину "исконно русской территорией" : Новое Время 17:10
- Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории" : Гордон 17:06
- Путин назвал Причерноморье "исконно русскими землями", которые когда-то отдали Украине : Корабелов.инфо 16:53
- Путин назвал большую часть территории Украины российской : Источник.info 16:46
- Путин назвал Украину "сельской территорией России" : Iнше ТВ 16:44
- Путин уже сорвался: заявил прямо, что заберет, помимо Донбасса и Крыма : Hyser 16:44
- Путин назвал Причерноморье исконно русской территорией, подаренной Украине большевиками : Таймер Одесса 16:44
- Путин считает, что часть украинских территорий не принадлежат Киеву, пообещав разобраться : ReplyUA.net 16:41
- Путин обосновал территориальные претензии к Украине своими фантазиями : Lenta.ua 16:38
- Путин предупредил Украину: Весь юго-восток наш : Главное 16:35
- Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР. Теперь мы с этим разбираемся, - Путин : РИА Мелитополь 16:27
- Путин назвал Украину "сельской территорией России" : Kyiv.osp-ua.info 16:22
- Путин назвал Причерноморье "исконно русскими землями", которые отдали Украине как сельской территории : Преступности.нет 16:18
- Путин: юго-восток Украины - "исконно русская территоря", с которой "сейчас разбираемся" : Без Табу 16:17
- Путин открыто заявил, какие территории Украины присоединит к России: "Мы разберемся" : Politeka 16:10
- Путин назвал часть Украины российской территорией, с которой РФ разберется : MyKharkov.info 16:09
- Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины : Петр и Мазепа 16:09
- Путин назвал часть Украины исконно русскими землями : Actual Today 16:07
- Украина получила "исконно русские" земли при создании СССР, будем с этим разбираться, - Путин : Інформатор.press 16:06
- Путин: По решению Ленина этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из Советского Союза : Гордон 16:05
- Путин назвал часть Украины исконно русскими землями : Вибори в Україні та світі 15:45
- Путин считает часть Украины "исконно русскими территориями", с чем теперь РФ разбирается : Новости Донбасса 15:39
- Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями" : LB.ua 15:37
- Путин назвал Украину "сельской территорией" и пообещал разобраться с "созданием СССР" : Фокус 15:34
- Путин назвал украинское Причерноморье исконно русской землей и пообещал разобраться : ДонПресс 15:28
- Путин заявил, что часть территорий не принадлежат Украине и пообещал разобраться : InfoResist.org 15:16
- Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР : UAzmi 15:14
- Путин обещал разобраться с украинским Причерноморьем, назвав его "исконно русской территорией" : ОстроВ 15:10
- Путин назвал часть Украины исконно русскими землями : Bigmir)net Новости 15:09
- Путин назвал большую часть Украины российской территорией, с которой РФ сейчас "разбирается" : Еспресо TV 15:04
- Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины : Сегодня.ua 14:47
- "Все Причерноморье наше". Путин угрожает Украине : ЛІГАБізнесІнформ 14:38
- Путин назвал Украину "сельской территорией России" : LB.ua 14:37
- Путин очертил будущие границы войны с Украиной : Gazeta.ua 14:35
- Путин назвал часть Украины российской территорией, с которой они теперь разбираются : Рубрика 14:31
- Донбасса мало: Путин признался, какие области в Украине считает "своими" : Апостроф 14:31
- 'Русские территории': Путин замахнулся на украинское Причерноморье : Вої 14:30
- Путин расширил владения России на все Причерноморье : Lenta.ua 14:07