Били и снимали на видео: в Одессе подростки издевались над 11-летнем мальчиком (43)

Vgorode.ua 2019.12.19 14:45

В Одессе подростки издевались над 11-летнем мальчиком 14:43 Наталия Горецкая В Одессе двое 16-летних подростка пытали 11-летнего ребенка и выкладывали видеозаписи своих издевательств в социальные сети. Об этом сообщила в полицию мама мальчика над которым издевались. Полицейским удалось найти видео с пытками, которое опубликовали изверги. Как оказалось, к преступлению причастны студенты профессионального лицея.