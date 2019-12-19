Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Били и снимали на видео: в Одессе подростки издевались над 11-летнем мальчиком

Били и снимали на видео: в Одессе подростки издевались над 11-летнем мальчиком (43)

Vgorode.ua 2019.12.19 14:45
В Одессе подростки издевались над 11-летнем мальчиком 14:43 Наталия Горецкая В Одессе двое 16-летних подростка пытали 11-летнего ребенка и выкладывали видеозаписи своих издевательств в социальные сети. Об этом сообщила в полицию мама мальчика над которым издевались. Полицейским удалось найти видео с пытками, которое опубликовали изверги. Как оказалось, к преступлению причастны студенты профессионального лицея.
ПОДРОСТОК, ЛИЦЕЙ, ЛИЦЕИСТ, ФИГУРАНТ, ИСТЯЗАНИЕ, ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ, Одесса, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019