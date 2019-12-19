Призыв в смартфоне: власти взялись за внедрение электронного военного билета (57)

Стена 2019.12.19 20:44

20:22 19.12 Новые инновации и введения В Украине постепенно происходит внедрение плана по "диджитализации" страны. Теперь заговорили о том, что военные билеты также переведут в электронный формат. В Минобороны заговорили о введении электронного военного билета. Заместитель министра обороны Алексей Марценюк заверил представителей прессы, что введение в Украине электронного военного билета состоится в ближайшем будущем, пишет издание interfax.