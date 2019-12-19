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Призыв в смартфоне: власти взялись за внедрение электронного военного билета

Призыв в смартфоне: власти взялись за внедрение электронного военного билета (57)

Стена 2019.12.19 20:44
20:22 19.12 Новые инновации и введения В Украине постепенно происходит внедрение плана по "диджитализации" страны. Теперь заговорили о том, что военные билеты также переведут в электронный формат. В Минобороны заговорили о введении электронного военного билета. Заместитель министра обороны Алексей Марценюк заверил представителей прессы, что введение в Украине электронного военного билета состоится в ближайшем будущем, пишет издание interfax.
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