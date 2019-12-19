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Главное за день 19 декабря: стрельба в центре Москвы, загнанный в угол Зеленский и новые "механизмы" нардепов

Главное за день 19 декабря: стрельба в центре Москвы, загнанный в угол Зеленский и новые "механизмы" нардепов (131)

Znaj.ua 2019.12.19 22:15
Какие новости принес Святой Николай украинцам стрельба в центре Москвы, фото из свободных источников сегодня, 22:09 Зеленскому просто в глаза поставили неудобный пенсионный вопрос Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского до одного из поселков Киевской области запомнился украинцам очень трогательным диалогом с местным пенсионером, который задал президенту неудобный вопрос о маленькой пенсии
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