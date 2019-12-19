Главное за день 19 декабря: стрельба в центре Москвы, загнанный в угол Зеленский и новые "механизмы" нардепов (131)

- В центре Москвы произошла кровавая перестрелка (ФОТО ВИДЕО) : SiteUA 22:49
- Стрельба в Москве: Силовиками руководил "человек в штатском", один нападавший был в форме спецслужб : Depo 22:32
- Смертельная стрельба в центре Москвы: все подробности теракта и видео : Вої 22:30
- У здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка 19 December 2019, 20:17 : Николаев в подробностях 22:28
- Стрельба в Москве может быть связана с выступлением Путина, - Reuters : Донецкие Новости 22:27
- Что на самом деле произошло на Лубянке: "ищут визитку Яроша" : NewsProUA 22:22
- Главное за день 19 декабря: стрельба в центре Москвы, загнанный в угол Зеленский и новые "механизмы" нардепов : Znaj.ua 22:15
- Смертельная стрельба в центре Москвы: все подробности теракта и видео : РБК-Україна 22:11
- Смертельная стрельба в центре Москвы: все подробности теракта и видео : Styler РБК-Украина 22:11
- Стрельба в Москве: названа возможная причина : Подробности.ua 22:10
- Стрельба у здания ФСБ в Москве: что известно : ДнепрCity.net 22:06
- Стрельба у здания ФСБ в Москве: СМИ сообщают о раненых и погибших (видео) : Меридиан Севастополь 22:01
- Стрельба в Москве: появились интересные данные о связи нападения на ФСБ с выступлением Путина : Апостроф 22:01
- Стрельба в Москве: один сотрудник ФСБ погиб, двое - тяжело ранены (+видео) : Крым.Реалии RFE/RL 21:53
- "Страшно? Не ссы!": В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие : Корупція Інфо 21:52
- СМИ назвали первые версии стрельбы у здания ФСБ в Москве : Страна.ua 21:47
- Главное за день 19 декабря: стрельба в центре Москвы, загнанный в угол Зеленский и новые "механизмы" нардепов : Znaj.ua 21:45
- Путин во время перестрелки в центре Москвы поздравлял сотрудников ФСБ (видео) : РБК-Україна 21:41
- Путин во время перестрелки в центре Москвы поздравлял сотрудников ФСБ (видео) : Styler РБК-Украина 21:40
- На Лубянке перестрелка, есть погибшие : Голос Правди 21:36
- Стрельба в центре Москвы: преступник убит, один сотрудник ФСБ погиб : Інформатор.press 21:36
- В результате перестрелки в Москве пострадали 5 человек, сотрудники ФСБ получили крайне тяжелые ранения : ДонПресс 21:28
- "Война" в центре Москвы: нападение на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - подробности, видео : Цензору.нет 21:17
- В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ: в городе введен план "Сирена" : В Час Пик 21:14
- Перестрелка в центре Москвы: данные о пострадавших и видео эвакуации : Информационное Сопротивление 21:12
- "Шесть жертв конфликта": Озвучены новые цифры погибших в перестрелке в Москве : ReplyUA.net 21:11
- Расстрел силовиков ФСБ в Москве попал на камеру : ДнепрCity.net 21:06
- Стрельба в центре Москвы: в ФСБ дали первый комментарий : ДнепрCity.net 21:06
- Путин с верхушкой российских спецслужб праздновал день ФСБ пока на Лубянке продолжалась стрельба : ГЛАВПОСТ 21:05
- Названа возможная причина стрельбы у здания ФСБ России : УНИАН 21:03
- "Все в здание зашли! Быстро!" Под окнами ФСБ в Москве произошла маленькая война : Вести-UA 20:54
- В ФСБ сообщают о нейтрализации стрелявшего у здания спецслужбы в Москве : Крым.Реалии RFE/RL 20:53
- ФСБ, автомат Калашникова и Путин на концерте: главное о стрельбе на Лубянке в Москве : Крым.Реалии RFE/RL 20:53
- Видео: убит последний нападавший на здание ФСБ в Москве : UA.news 20:48
- Стрельба в здании ФСБ в Москве: новое видео и детали : ЛІГАБізнесІнформ 20:38
- Стрельба в здании ФСБ может быть связана с Путиным, - Reuters : DsNews 20:33
- Появилось видео, как расстреляли российских силовиков у здания ФСБ: стреляли в спину : Dialog.ua 20:32
- Теракт в Москве: Минздрав РФ назвал число жертв и раненых : Сегодня.ua 20:32
- Появилось видео ликвидации стрелка в здании ФСБ на Лубянке в Москве : Страна.ua 20:32
- Стрельба в центре Москвы: в ФСБ дали первый комментарий : Диванна Сотня 20:28
- Расстрел силовиков ФСБ в Москве попал на камеру : Диванна Сотня 20:27
- Стрельба у здания ФСБ в Москве: что известно : DailyUA 20:24
- Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: есть жертвы (обновлено) : ОРД 20:15
- Стрельба в центре Москвы: преступник нейтрализован, погиб сотрудник ФСБ : ATR.ua 20:13
- В перестрелке в центре Москвы погиб сотрудник ФСБ РФ: официальная версия : Информационное Сопротивление 20:12