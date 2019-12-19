Срочно! В Москве произошла стрельба возле здания ФСБ (50)

- ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт : Слово і Діло 22:12
- В ФСБ опровергли информацию о трех стрелявших на Лубянке в Москве : Страна.ua 22:02
- В Москве возле здания ФСБ произошла стрельба: есть жертвы : Hronika.info 21:41
- Эксперт: Стрельба на Лубянке - спланированный теракт, на нападавшем было взрывное устройство : ДонПресс 21:28
- Стрельба в Москве: в ФСБ заявляют, что "нейтрализовали" преступника : Укринформ 21:17
- В Москве террорист устроил стрельбу из автомата возле ФСБ, есть погибший: террориста ликвидировали : Українські Новини 21:14
- ЧП в центре Москвы: у здания ФСБ неизвестный из автомата расстрелял людей(видео) : Измаил вечерний 20:46
- Что скрывают в РФ о нападении на штаб-квартиру ФСБ в Москве - атака была спланирована : Dialog.ua 20:32
- Срочно! В Москве произошла стрельба возле здания ФСБ : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 20:29
- Стрельба в Москве продолжается: очевидцы сообщают о новых очередях : ДонПресс 20:28
- В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ: ОНЛАЙН : РИА Мелитополь 20:27
- Появилось видео перестрелки возле здания ФСБ в Москве : Винница Реал 20:25
- Стало известно точное количество нападавших и жертв при нападении на Лубянку: подробности теракта : ASPI 20:13
- В Москве произошла перестрелка у здания ФСБ: есть жертвы : MIGnews.com.ua 20:08
- В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ: ОНЛАЙН : NewsMir.info 20:07
- В Москве перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы : Южная правда 20:07
- Стрельба в здании ФСБ в центре Москвы, есть погибшие и раненые, - СМИ : Newzz.in.ua 20:07
- На управление ФСБ в Москве напали - есть погибшие : Gazeta.ua 20:05
- Стрельбу в Москве признали терактом - ФСБ : ГолосUA 20:05
- Стрельба у здания ФСБ в Москве: момент убийства нападавшего попал на видео : Апостроф 20:01
- В результате стрельбы в Москве погибли нападавший и сотрудник Федеральной службы охраны : УРА-Информ 19:50
- ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт: что известно : РБК-Україна 19:40
- В Москве у здания ФСБ открыли стрельбу. Есть погибшие : Новости Донбасса 19:39
- Мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы, нейтрализовали : Front News International 19:37
- В Москве ликвидировали троих стрелявших на Лубянке. ФСБ квалифицирует нападение как теракт : Новости без границ 19:37
- Теракт в Москве: что случилось и хроника перестрелки на Лубянке : ICTV Факти 19:36
- В Москве под зданием ФСБ перестрелка : Новый.net 19:16
- Двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Москве : РБК-Україна 19:10
- В Москве ликвидировали троих стрелявших на Лубянке. ФСБ квалифицирует нападение как теракт : NewsMir.info 19:08
- В Москве со стрельбой штурмовали здание ФСБ на Лубянке: есть погибшие : Новости без границ 19:07
- В Москве под зданием ФСБ перестрелка : NewsMir.info 19:07
- В Москве у здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы : ForUm 19:04
- Стрельба в Москве: Нападавший был не один, группа ворвалась в приемную ФСБ : DsNews 19:03
- Стрельба в Москве: Атака произошла в приемной ФСБ, говорят о четырех погибших. Все нападавшие мертвы : Depo 19:03
- В Москве ликвидировали троих стрелявших на Лубянке. ФСБ квалифицирует нападение как теракт : Страна.ua 19:02
- В Москве под зданием ФСБ перестрелка : Багнет 19:01
- Кто такой Илья Фисенко и как он погиб на Большой Лубянке, видео : UAportal 18:49
- Средь бела дня, прямо под носом у ФСБ: в России на улице началась стрельба. Есть жертвы (фото) : Hyser 18:44
- Появилось видео с места стрельбы в Москве : РБК-Україна 18:40
- Правоохранители уточнили число жертв стрельбы в Москве : РБК-Україна 18:40
- В Москве нейтрализовали стрелка : РБК-Україна 18:40
- В Москве возле центрального офиса ФСБ завязался бой, есть погибшие (ВИДЕО) : Lenta.ua 18:38
- В центре Москвы стрельба у здания ФСБ на Лубянке: убито несколько человек [видео, дополняется] : Комсомольская Правда в Украине 18:16
- В Москве перестрелка у здания ФСБ, есть жертвы : Bigmir)net Новости 18:09