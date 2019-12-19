Срочно! В Москве произошла стрельба возле здания ФСБ (50)

06237.com.ua Новогродовка и Селидово 2019.12.19 20:29

Минимум один человек - сотрудник Федеральной службы безопасности РФ - погиб в результате перестрелки у здания ведомства в Москве. Официально российские силовики этот инцидент пока не комментировали. По последней информации, "при нападении на здание ФСБ на Лубянке были ранены три человека, один из них скончался". Источники в Главном управлении МВД Москвы подтвердили агентству, что в районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из