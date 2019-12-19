Рада приняла законопроект о создании единого реестра педофилов (44)

MIGnews.com.ua 2019.12.19 21:08

MIGnews.com.ua В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект No 0887 о создании реестра педофилов с ограниченным доступом. За документ проголосовали 325 народных депутатов. В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, информация